Исследование: Россия прошла пандемию без снижения реальных зарплат в организациях

Реальные зарплаты в организациях не снизились, говорится в исследовании Фото: REUTERS

Россия совершила историческое достижение, сумев преодолеть кризис, связанный с пандемией коронавируса без снижения реальных заработных плат в организациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Института социальной политики НИУ ВШЭ "Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года".

"То, что мы не выходили из кризиса за счет снижения реальной заработной платы в организациях - это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы", - говорится в исследовании.

Согласно статистике, во II квартале 2020 года реально начисленная зарплата почти не снизилась (99,9%), а в III квартале и вовсе выросла (105,5%).

Исключение составляет только некорпоративный сектор, куда входит малый и средний бизнес. В этой сфере во II квартале 2020 года трудовой доход составил 82% от аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, исследователи отмечают, что по реально располагаемым доходам населения в третьем квартале 2021 года удалось вернуться к показателям 2019 года. Во многом, это удалось благодаря социальным выплатам (в том числе единовременным) семьям с детьми и пенсионерам.