Почти 30 банков рискуют прекратить существование к октябрю 2022 года

Кредитных организаций в России за прошедшие четыре квартала стало на 45 меньше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 29 банков (около 8%) могут прекратить деятельность с октября 2021 года по октябрь 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на прогноз, представленный в "Индексе здоровья банковского сектора", который составлен рейтинговым агентством "Эксперт РА".

По прогнозам аналитиков, причинами для ухода кредитных организаций с рынка станут отзыв лицензии, добровольное ее аннулирование, а также слияния и поглощения. Этому будет способствовать снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования.

Кстати, это меньше, чем за предыдущие четыре квартала, когда прекратили свое существование 45 банков. 32 из них остановили деятельность по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — после реорганизации в форме присоединения к другим банкам.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты внесли в Госдуму законопроект, которые предусматривает снижение максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.

Авторами документа выступила группа депутатов и сенаторов. Они считают, что принятие документа не только снизит закредитованность населения страны, но и усовершенствует защиту прав потребителей финансовых услуг.