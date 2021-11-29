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Экономика29 ноября 2021 6:17

Курс доллара 29 ноября 2021 упал до 74,8 рубля

Евро потерял в цене 1,03 рубля
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс доллара 29 ноября 2021 упал до 74,8 рубля

Курс доллара 29 ноября 2021 упал до 74,8 рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 29 ноября 2021 года, курс рубля прибавил в стоимости по отношению к евро и доллару. Американская валюта опустилась до 74,8 рубля.

Согласно данным Московской биржи, расчетами «завтра» 07.06 по московскому времени Курс доллара снизился на 72 копейки и стоит до 74,8 рубля. Евро потерял в цене 1,03 рубля, и опустился до 84,47 рубля.

Растет и январский фьючерс на нефть марки Brent, который прибавил в стоимости 4,27% - до 74,65 доллара за баррель.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали курс доллара до конца текущего года, отметив, что в ноябре рубль начнет терять свои стабильные позиции, и как писал сайт kp.ru, определенное падение наблюдалось в течение месяца.