Гинцбург рассказал, какой вакциной лучше ревакцинироваться после "Спутника V"

Александр Гинцбург / Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Для ревакцинации после прививки "Спутником V" лучше всего подойдет "Спутник Лайт", заявил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Спутник V" надо бустировать тем же самым "Спутником Лайт", - рассказал ученый, уточнив, что при желании можно выбрать и другой препарат. - Можно и другими вакцинами, но лучше эффект будет, если "Спутник V" бустировать "Спутником Лайт".

Более того, после прививок Moderna и Pfizer лучше подойдет именно "Спутник", утверждает Гинцбург. По его словам, это связано с наилучшей эффективностью российской вакцины против штамма "дельта", которая составляет от 83% до 90%.

"Когда появился дельта-штамм, оказалось, что эффективность антител, которые образуются на те белки, которые синтезируются у мРНК-вакцин, понизилась почти в два раза - до 50%", - уточнил Гинцбург.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал общее количество людей, вакцинированных российским препаратом "Спутник V". По словам главы российского МИД, привились "Спутником" уже как минимум 120 миллионов человек. Речь идет как о россиянах, так и о гражданах других стран.