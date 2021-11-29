Вирусолог Чумаков связал появление омикрон-штамма коронавируса с ВИЧ-инфекцией

Коронавирус в организме со слабым иммунитетом находится дольше и может мутировать Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса "омикрон" мог появиться в организме человека, страдающего ВИЧ-инфекцией. Об этом заявил Ura.ru вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

"Омикрон" мог появиться у ВИЧ-инфицированного человека ослабленного иммунитета, - констатировал Чумаков. - У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой".

По словам виусолога, это связано с тем, что у больных вирусом иммунодефицита очень слабый иммунитет, следовательно, вирус в организме находится дольше, чем у других людей. Все это время он приспосабливается и может начать мутировать.

"Появляются более конкурентные варианты вируса, они начинают доминировать. Когда этот человек заражает другого, то он делает это мутантом вируса, - уточнил Чумаков. - У него не исчез исходный вирус, который его заразил, просто в конкурентной борьбе начинает появляться и доминировать новый мутантный штамм, который более приспособлен".

Напомним, медики Южно-Африканской Республики выразили обеспокоенность темпами распространения нового штамма коронавируса, названного "омикрон". По их словам, если рост заболеваемости сохранится на том же уровне, то уже совсем скоро больницы окажутся переполнеными.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Италии опубликовали первое в мире изображение нового штамма "омикрон", который британские ученые признали "потенциально самым опасным" в мире из-за наиболее высокого числа мутаций. Как выглядит S-белок "омикрона", выяснили врачи госпиталя Bambino Gesu и ученые госуниверситета Милана.