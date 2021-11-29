Путин поручил главам регионов взять под личный контроль соблюдение коронавирусных ограничений

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин дал руководителям регионов рекомендацию взять под личный контроль своевременное соблюдение и введение ограничений, которые связанны с пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает сайт Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам …субъектов Российской Федерации с учётом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», - говорится в поручении главы государства, составленном по итогам совещания с членами правительства.

В рекомендации также отмечается необходимость наращивания темпов вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Главы российских регионов должны представить доклады по данной работе до 30 ноября текущего года, а далее докладывать о происходящем ежемесячно.