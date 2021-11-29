Япония присвоила наивысший уровень опасности омикрон-штамму коронавируса

Япония готовится к ужесточению антиковидных мер из-за нового штамма коронавируса Фото: REUTERS

Государственный институт инфекционных заболеваний Японии повысил уровень опасности нового штамма коронавируса "омикрон" до максимального - "вариант, вызывающий беспокойство" (VOC). Об этом сообщает The Mainichi.

В связи с угрозой проникновения в страну "потенциально самого опасного" штамма коронавирусной инфекции японские власти готовятся ужесточать антиковидные меры, в том числе ограничения на въезд.

В настоящее время въезд в страну приостановлен с территории девяти государств, в том числе ЮАР, где активно распространяется омикрон-штамм COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский сенатор Владимир Круглый выразил мнение, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже проник на территорию Российской Федерации. По мнению члена Совета Федерации, инфекцией могли заразиться российские туристы, которые отдыхали в Египте.