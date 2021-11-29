Российские власти обсуждают новое название документа с QR-кодом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В правительстве РФ обсуждают варианты названия документа, по которому граждане, привитые от коронавирусной инфекции, а также официально переболевшие и имеющие медотвод от прививки, смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за пандемии.

Как передает РБК со ссылкой на источники, российские власти собираются свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичном пространстве. В данном случае «QR-код» - это лишь название инструмента передачи информации. Сам документ, считают власти, может называться иначе.

«С помощью QR-кода можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе», - заявил собеседник издания.

Авторы статьи отмечают, что на сегодняшний день проводятся социологические исследования и пробуются разные варианты названий. Среди возможных рассматриваются: «сертификат здоровья», «паспорт здоровья», «санитарный паспорт», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», и т. д.

Напомним, ранее правительство внесло проект закона об использовании QR-кодов о вакцинации в Госдуму РФ. Таким образом, при принятии документа, QR-код будет необходим при пользовании авиа и ж/д транспортом, а также посещении общественных мест во всех российских регионах, за исключением магазинов первой необходимости и аптек.