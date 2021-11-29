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Здоровье29 ноября 2021 7:41

ВОЗ заявила о высокой вероятности глобального распространения омикрон-штамма коронавируса

Организация считает, что вирус может нести очень серьезную угрозу
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Новый штамм коронавируса может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями

Новый штамм коронавируса может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями

Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высокой угрозе распространения штамма коронавируса "омикрон" на глобальном уровне. Об этом сообщает Reuters.

Новый вариант коронавирусной инфекции с высоким числом мутаций, возникший в Ботсване, несет очень высокую угрозу для всего мира, приводится позиция ВОЗ в сообщении средства массовой информации. В частности, он может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов covid-19. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529, а позднее его окрестили "омикрон".

Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.