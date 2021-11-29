Политолог предложил ввести штрафы за несвоевременную реакцию на обращения пенсионеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили ввести штрафы за несвоевременное рассмотрение обращений пенсионеров. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Политолог подчеркивает в своем письме, что граждане имеют право обращаться в государственные и муниципальные органы власти, причем это право закреплено конституционно.

Несмотря на это, многие чиновники не всегда добросовестно исполняют свои обязательства и затягивают сроки рассмотрения обращений, предоставления отчетов.

В итоге граждане вынуждены отстаивать свои права, обращаться с жалобами в прокуратуру, суды и тд. Этот процесс очень трудоемок, но от него никто не застрахован, в том числе люди пенсионного возраста.

В действующей редакции КоАП России прописаны штрафы за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан – это суммы от 5 до 10 тысяч рублей. А в новой редакции за аналогичное нарушение штрафы снижены: от 5 до 7 тысяч рублей.

В связи с этим, политолог просит не только не уменьшать штрафы, но и ввести новые, которые будут защищать права пенсионеров.

- Прошу вас рассмотреть возможность ввести новое положение, предусматривающее штраф от 10 до 20 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста, - цитирует RT текст обращения.

Стоит отметить, что новая редакция КоАП вводит ряд наказаний для автомобилистов, в том числе за выброшенный из окна машины мусор. К нарушению хотят приравнять не только мойку автомобиля во дворе дома, но и протирку номерного знака и стекол, а также неработающие лампочки и отсутствие кузовных деталей, сообщает ФАН.

В Госдуме также предлагают ввести штрафы для должностных лиц за незаконное привлечение водителей к административной ответственности.

КоАП предлагается дополнить новой статьей 12.38, предусматривающей штрафы для должностных лиц за «незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности», пишет газета "Известия".