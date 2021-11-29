Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 7:50

Политолог предложил ввести штрафы за несвоевременную реакцию на обращения пенсионеров

Сегодня в России предусмотрены штрафы за срыв сроков рассмотрения обращений граждан, но их хотят увеличить
Елена АКИМОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Политолог предложил ввести штрафы за несвоевременную реакцию на обращения пенсионеров

Политолог предложил ввести штрафы за несвоевременную реакцию на обращения пенсионеров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России предложили ввести штрафы за несвоевременное рассмотрение обращений пенсионеров. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Политолог подчеркивает в своем письме, что граждане имеют право обращаться в государственные и муниципальные органы власти, причем это право закреплено конституционно.

Несмотря на это, многие чиновники не всегда добросовестно исполняют свои обязательства и затягивают сроки рассмотрения обращений, предоставления отчетов.

В итоге граждане вынуждены отстаивать свои права, обращаться с жалобами в прокуратуру, суды и тд. Этот процесс очень трудоемок, но от него никто не застрахован, в том числе люди пенсионного возраста.

В действующей редакции КоАП России прописаны штрафы за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан – это суммы от 5 до 10 тысяч рублей. А в новой редакции за аналогичное нарушение штрафы снижены: от 5 до 7 тысяч рублей.

В связи с этим, политолог просит не только не уменьшать штрафы, но и ввести новые, которые будут защищать права пенсионеров.

- Прошу вас рассмотреть возможность ввести новое положение, предусматривающее штраф от 10 до 20 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста, - цитирует RT текст обращения.

Стоит отметить, что новая редакция КоАП вводит ряд наказаний для автомобилистов, в том числе за выброшенный из окна машины мусор. К нарушению хотят приравнять не только мойку автомобиля во дворе дома, но и протирку номерного знака и стекол, а также неработающие лампочки и отсутствие кузовных деталей, сообщает ФАН.

В Госдуме также предлагают ввести штрафы для должностных лиц за незаконное привлечение водителей к административной ответственности.

КоАП предлагается дополнить новой статьей 12.38, предусматривающей штрафы для должностных лиц за «незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности», пишет газета "Известия".