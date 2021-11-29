В ВОЗ предупредили, что переболевшие коронавирусом могут заразиться новым штаммом "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предварительные данные демонстрируют, что у людей, ранее переболевших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По предварительным данным, риск заражения штаммом «омикрон» у переболевших коронавирусной инфекцией может быть выше. Однако отмечается, что эта информация носит ограниченный характер.

«Люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться омикроном по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», - говорится в заявлении.

В организации утончили, что более подробная информация будет представлена «в ближайшие дни и недели», а также подтвердили, что используемые на сегодняшний день ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм.

В ВОЗ также напомнили, что вакцины имеют решающее значения для снижения смертности от коронавируса и тяжести переносимой болезни.

Как писал сайт kp.ru, организация уточнила, что на данный момент смертей от нового штамма коронавируса не зарегистрировано, однако ВОЗ назвала высокой вероятность дальнейшего распространения штамма «омикрон» на глобальном уровне