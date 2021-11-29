Сечин предложил брать пример с Китая, чтобы справиться с пандемией коронавируса

Глава "Роснефти" Игорь Сечин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пример Китая показывает, что человечество справится с пандемией коронавирусной инфекцией, если примет соответствующие профилактические меры. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Уверен, что несмотря на новые волны заражений, человечество справится с пандемией, и Китай подает здесь лучший пример", - подчеркнул Сечин.

Он обратил внимание, что благодаря мобилизации всех ресурсов в борьбе с коронавирусом, в том числе карантинным мероприятиям и оперативной адресной помощи, экономика КНР с января по сентябрь 2021 года продемонстрировала рост в 9,8%.

Как ранее писал сайт kp.ru, институт социальной политики НИУ ВШЭ в исследовании пришел к выводу, что Россия совершила историческое достижение, сумев преодолеть кризис, связанный с пандемией коронавируса, без снижения реальных заработных плат в организациях.