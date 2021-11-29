Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 ноября 2021 8:13

В ВОЗ заявили, что большинство тестов выявляют омикрон-штамм коронавируса

Существующая методика позволяет диагностировать инфекцию
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Большинство существующих тестов могут выявлять новый штамм коронавируса

Большинство существующих тестов могут выявлять новый штамм коронавируса

Фото: REUTERS

Большинство современных тестов на коронавирус способны выявлять штамм "омикрон", который называют "потенциально самым опасным" из-за крайне высокого числа мутаций. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Большинство диагностических тестов продолжают работать и могут выявлять вызывающий беспокойство штамм "омикрон", - говорится в докладе ВОЗ.

Как ранее писал сайт kp.ru, ВОЗ заявила о высокой угрозе распространения штамма коронавируса "омикрон" на глобальном уровне. По оценкам экспертов, инфекция несет очень высокую угрозу для всего мира.

Согласно предварительным сведениям, риск заражения "омикрон"-штаммом среди переболевших коронавирусом людей является повышенным, уточнили в организации.

Вместе с тем смертей от нового штамма пока не зарегистрировано, говорится в заявлении ВОЗ.