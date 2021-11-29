Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы в Шотландии

Штамм "омикрон" продолжает распространяться по миру Фото: REUTERS

Шесть случаев заражения коронавирусом нового штамма "омикрон" выявили в Шотландии. Об этом сообщает BBC. Это первая информация о заболевших "потенциально самым опасным" штаммом коронавирусной инфекции в стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 27 ноября, в Италии выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Высший институт здравоохранения страны. "Омикрон" выявили у жителя области Кампания, прибывшего из Мозамбика.

На следующий день стало известно о первых случаях заражения коронавирусом штамма "омикрон" в Австралии. По официальным данным местных властей, выявлены два заболевших.

В воскресенье, 28 ноября, в Германии подтверждены два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, названным "омикрон". Оба случая зафиксированы в Мюнхене. Заболевшие прибыли из поездки в ЮАР.