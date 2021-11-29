В России 29 ноября 2021 выявлено 33 860 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 33 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 29 ноября 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщает Оперштаб, наибольшее число заболевших снова вывили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3 433. Следующем по количеству заразившихся идет Санкт-Петербург с показателем 2 236. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 2 181 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 7,6% заболевши не имели каких-либо клинических проявлений коронавируса. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 239 1 209 летальных исходов, а полностью выздоровели 27 700 человек.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 29 ноября 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 9 604 233. Жертвами инфекции стало 273 964, а выздоровел 8 295 811 пациент.