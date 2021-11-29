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В мире29 ноября 2021 8:57

Лукашенко сообщил об убийстве еще одного беженца на границе с Польшей

По словам главы республики, труп подкинули белорусским пограничникам
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лукашенко сообщил об убийстве еще одного беженца на границе с Польшей

Лукашенко сообщил об убийстве еще одного беженца на границе с Польшей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил об убийстве еще одного беженца на белорусско - польской границе, тело которого подкинули белорусским пограничникам.

«Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят - уже бездыханный», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что когда в минувшее воскресенье, 28 ноября, пограничники нашли троих человек и обнаружили труп, то «начали поиск».

Напомним, ранее белорусский президент назвал сумму, которую республика потратила на помощь мигрантам, находящимся на границе с Польшей. По его словам, речь идет о 12,6 млн долларов. Лукашенко отметил, что поступления со стороны западных стран весьма скудные, и указал на то, что определенные структуры планируют «украсть половину» выделенных ЕС для помощи мигрантам.