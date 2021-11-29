В Португалии выявили 13 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медики в Португалии зарегистрировали срезу 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекцией «омикрон» среди футболистов местного футбольного клуба "Белененсеш".

Как передает португальский телеканал RTP, Национальный институт здоровья имени Рикарду Жорже (INSA), зафиксировавший случаи заражения, сообщил, что все случаи зарегистрированы среди футболистов местного футбольного клуба «Белененсеш».

«Предварительные тесты, проведенные в INSA, убедительно свидетельствуют, что все 13 случаев, связанных с игроками "Белененсеш", относятся к варианту (коронавируса) "омикрон", вызывающему опасения», - приводит телеканал заявление института.

В минувшую субботу, 27 ноября, «Белененсеш» вышел на матч против «Бенфики» вдевятером. Во втором тайме счет был уже 0:7 в пользу «Бенфики», а на поле было только 7 игроков. После травмы одного из них матч остановили, поскольку команда в составе шести футболистов играть по правилам уже не может.

Напомним, ранее ВОЗ сообщила, что пока смертей от нового штамма коронавируса не зарегистрировано, однако назвала высокой вероятность дальнейшего распространения штамма «омикрон» на глобальном уровне