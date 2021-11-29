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Здоровье29 ноября 2021 9:32

В Роспотребнадзоре исключили возможность передачи ВИЧ с омикрон-штаммом коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что заразиться вирусом иммунодефицита таким способом невозможно
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Штамм "омикрон" потенциально самый опасный, но ВИЧ он не заражает

Штамм "омикрон" потенциально самый опасный, но ВИЧ он не заражает

Фото: REUTERS

Вирус иммунодефицита человека вместе с новым штаммом коронавируса "омикрон" не передается, сообщает ФАН со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что заразиться ВИЧ-инфекцией из-за контакта с коронавирусом невозможно.

Так в ведомстве прокомментировали версию о том, что новый штамм коронавируса с наибольшим числом мутаций возник в организме ВИЧ-инфицированного человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон" мог появиться в организме человека, страдающего ВИЧ-инфекцией.

По словам эксперта, такие люди являются наиболее подходящим "резервуаром" для мутаций коронавируса, так как имеют слишком слабый иммунитет, что дает вирусу возможность долго находиться в организме и мутировать.