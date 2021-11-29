Nord Stream 2 AG ответил на возражения Евросоюза в споре о применении газовой директивы Фото: REUTERS

Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток – 2», ответила на возражения Европейского союза в споре о применении Газовой директивы, и направила меморандум в судебные органы. Об этом сообщил «Газпром».

Компания заявляет, что 25 октября 2021 года в адрес арбитражного трибунала был направлен соответствующий меморандум, а также обжалован в федеральном верховном суде Германии отказ высшего земельного суда в Дюссельдорфе выводить трубопровод из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

Напомним, в мае текущего года немецкий регулятор отказался освободить газопровод от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза, указав на то, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года и, таким образом, он подпадает под вступившие в силу поправки.

Как писал сайт kp.ru, по данным оператора на дату вступления изменений в силу в мае 2019 года «Северный поток - 2» был завершен с точки зрения финансирования.