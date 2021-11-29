Володин переизбран на пост председателя Парламентской ассамблеи ОДКБ

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин переизбран на должность председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОКДБ). Об этом сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Кандидатуру Вячеслава Володина предложил председатель национального собрания Армении Ален Симонян. Предложение поддержали единогласно.

Напомним, в 2016 году спикер Госдумы Вячеслав Володин уже избирался на должность председателя Парламентской ассамблеи ОДКБ, после чего в 2019 году был снова избран на этот пост.

Организация Договора о коллективной безопасности - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой сейчас являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте.