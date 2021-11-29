Япония с 30 ноября 2021 закрывает въезд для иностранцев из-за нового штамма коронавируса "омикрон"

Япония с 30 ноября 2021 закрывает въезд для иностранцев из-за нового штамма "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» со вторника, 30 ноября, отменяются введенные в начале ноября послабления для въезда в страну иностранных студентов, бизнесменов и специалистов.

«Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября», - заявил глава японского правительства, назвав эту меру экстренной.

По его словам, данные ограничения вводятся до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме коронавируса.

Напомним, с 8 ноября Япония ввела послабления для въезда в страну бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в Японии вакцинами при полной вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, ране Государственный институт инфекционных заболеваний Японии повысил уровень опасности нового штамма коронавируса «омикрон» до максимального – «вариант, вызывающий беспокойство» (VOC). В связи с угрозой проникновения в страну «потенциально самого опасного» штамма японские власти сообщили о готовности ужесточать антиковидные меры, а также ограничения на въезд.