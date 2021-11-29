В МИД РФ заявили, что консультации с США по визовым вопросам идут непросто Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Консультации Вашингтона и Москвы по вопросам функционирования дипломатических миссий проходят трудно, однако сторонам удается находить развязки по некоторым вопросам. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, уточнив, что новый раунд переговоров между двумя странами состоится в следующем месяце

«Я знаю, что они достаточно непросто идут, но по каким-то вопросам удается достичь (понимания)», - приводит «Интерфакс» слова замглавы внешнеполитического ведомства.

Иванов назвал проходящие переговоры «плотными» и «вязкими», но эти консультации «продолжатся в декабре». «Какие-то развязки находятся, ищутся», - добавил он.

Напомним, ранее в госдепартаменте США россиян причислили к категории Homeless Nationalities – «бездомные национальности». К данной категории, в частности, относятся граждане государств, на территории которых у США нет консульского представительства. Поэтому российским гражданам для получения американской визы нужно сначала съездить в Польшу, чтобы оформить заявку.