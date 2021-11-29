В Кремле опровергли сообщения о намерении властей свести к минимуму использование термина "QR-код" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российские власти намерены свести к минимуму использование термина «QR-код» и придумать новое название для документа, по которому граждане, привитые от коронавирусной инфекции, а также официально переболевшие и имеющие медотвод от прививки, смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за пандемии.

«Нет, это не так», - заявил представитель Кремля, комментируя соответствующие сообщения, отметив, что QR-код «можно называть как угодно, но он так QR-кодом и останется».

По его словам, вопрос о переименовании данного документ «абсолютно неважный». «Такого вопроса нет», - заявил он.

Напомним, ранее появилась информация, что сегодня проводятся социологические исследования и пробуются разные варианты названий. Среди возможной замены рассматривают «сертификат здоровья», «санитарный паспорт», «паспорт здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass) и т. д.