Глава Приамурья Василий Орлов и начальник ЗабЖД Владимир Антонец обсудили развитие посёлков, расположенных на БАМе и Транссибе

По территории региона проходит транспортный коридор, связывающий Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона через Транссибирскую железнодорожную магистраль и БАМ. Фото: Евгения ГУСЕВА

В рамках соглашения между РЖД и Амурской областью в зоне БАМа и Транссиба до 2024 года будет построено и реконструировано 95 объектов социальной инфраструктуры. Вопросы сотрудничества, в том числе развитие притрассовых поселков 29 ноября обсудили губернатор региона Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. Глава Приамурья подчеркнул, что РЖД является крупнейшим работодателем и давним партнером региона.

- Двадцать тысяч амурчан трудятся на железной дороге. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков. На Санкт-Петербургском форуме в этом году мы с Олегом Валентиновичем Белозёровым (главой компании РЖД – Ред.) подписали очень важное соглашение о развитии притрассовых посёлков, расположенных на БАМе и Транссибе. Надеюсь, все планы, которые изложены на бумаге, совместно мы сможем реализовать, - отметил Василий Орлов.

Владимир Антонец, назначенный руководителем Забайкальской железной дороги 11 ноября, в свою очередь подтвердил, что все подписанные ранее соглашения будут обязательно реализованы.

- В дальнейшем будет сделано всё необходимое для увеличения темпов по развитию железной дороги, - заверил Владимир Антонец.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2021-2024 годы между правительством Амурской области и ОАО «РЖД» было подписано 3 июня 2021 года. Его реализация идет по графику, уже выполнено 25 мероприятий по развитию социальной инфраструктуры из 95 намеченных объектов. Глава Амурской области и руководитель ЗабЖД затронули тему борьбы с коронавирусной инфекцией, отметив, что вакцинация амурчан, занятых на железной дороге идет хорошими темпами. Еще один важный вопрос - повышение безопасности движения поездов на железнодорожных переездах. Необходимо создать все условия, которые будут гарантировать безопасность движения поездов и машинистов для сохранения жизни и здоровья людей.

Василий Орлов и Владимир Антонец также обсудили развитие грузовых железнодорожных перевозок в регионе. По территории Амурской области проходит транспортный коридор, связывающий Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона через Транссибирскую железнодорожную магистраль и БАМ. Общая протяжённость железных дорог в регионе составляет 2920 километров, из них 1571 километров приходится на БАМ, и 1349 – на Транссиб. Реконструкция Восточного полигона Транссиба и БАМа ведется с 2013 года. К 2024 году объем грузовых железнодорожных перевозок планируется нарастить до 180 миллионов тонн.

- Всё это необходимо для того, чтобы полноценно функционировала железная дорога, и развивался Дальний Восток, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.