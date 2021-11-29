Лукашенко: ясно, на чьей стороне будет Беларусь в случае войны в Донбассе

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Запад понимает, на чьей стороне будет Минск в случае обострения конфликта на границе с Россией. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 29 ноября, в ходе совещания по вопросам военной безопасности республики.

«Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что Запад стал усиливать белорусско-украинскую границу. «И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу», - отметил он, подчеркнув, что для этого «никаких фактов, причин сегодня нет», а там напротив «абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше».

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.