Больница в Карелии хочет взыскать с уволившегося врача миллион рублей

Больница подала на медика в суд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пудожская районная больница подала в суд на бывшего сотрудника, требуя от него вернуть один миллион рублей. Эти деньги в качестве подъемных медик получил по действующей в Карелии программе «Земский доктор», но положенный контракт в пять лет врач не отработал.

- Врачу было предложено добровольно вернуть средства в бюджет Карелии, однако данные требования выполнены не были, - пишет издание «КарелИнформ».

После этого руководство больницы обратилось в суд, но там работодателей медика ждал сюрприз: денег у врача нет, а сам он, решением Арбитражного суда Республики Карелия, признан банкротом.

«При таких обстоятельствах, поскольку ответчик признан банкротом, требования кредитора уже включены в реестр, исковое заявление ЦРБ судом оставлено без рассмотрения. Определение не вступило в законную силу», - говорится в сообщении Пудожского районного суда.

Сейчас имущество бывшего «земского доктора» выставлено на торги.