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Общество29 ноября 2021 10:45

Больница в Карелии хочет взыскать с уволившегося врача миллион рублей

Медик получил подъемные по программе «Земский доктор», но положенные пять лет не отработал
Источник:kp.ru
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Больница подала на медика в суд

Больница подала на медика в суд

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пудожская районная больница подала в суд на бывшего сотрудника, требуя от него вернуть один миллион рублей. Эти деньги в качестве подъемных медик получил по действующей в Карелии программе «Земский доктор», но положенный контракт в пять лет врач не отработал.

- Врачу было предложено добровольно вернуть средства в бюджет Карелии, однако данные требования выполнены не были, - пишет издание «КарелИнформ».

После этого руководство больницы обратилось в суд, но там работодателей медика ждал сюрприз: денег у врача нет, а сам он, решением Арбитражного суда Республики Карелия, признан банкротом.

«При таких обстоятельствах, поскольку ответчик признан банкротом, требования кредитора уже включены в реестр, исковое заявление ЦРБ судом оставлено без рассмотрения. Определение не вступило в законную силу», - говорится в сообщении Пудожского районного суда.

Сейчас имущество бывшего «земского доктора» выставлено на торги.