В Сальске поисковики нашли массовое захоронение рядом с территорией бывшего кирпичного завода.

В Сальске поисковики нашли массовое захоронение рядом с территорией бывшего кирпичного завода. Там, во время оккупации гитлеровские каратели организовали концлагерь для военнопленных и мирных жителей города.

Советских людей гитлеровцы расстреливали в глиняном карьере у кирпичного завода.

- Поисковики обнаружили останки 109 человек – среди них больше 60 детей. 19 – детям от 2 до 18 лет, - сообщили в Минобороны России.

По словам свидетелей геноцида фашисты расстреливали коммунистов, учителей, сотрудников

администрации завода, их родственников. Так же поступали и с жителями города, расстреливая людей даже за отказ отдать теплую одежду.

Работы по поиску и извлечению останков павших от рук фашистов советских жителей и военнопленных начались летом в рамках проекта "Без срока давности".

Кстати, население СССР в 1940 года достигло 191, 7 миллионов человек. В июне 1941 года сократилось до 195,3 миллионов, а к декабрю 1941-го до 170 миллионов. Согласно последней переписи к концу 2021 года население России будет составлять 146 023 195 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 167 858 человек.