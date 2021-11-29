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Звезды29 ноября 2021 12:21

Песков назвал "уткой" информацию о переговорах по возвращению Моргенштерна

Пресс-секретарь президента прокомментировал заявление о том, что представители администрации главы государства ведут переговоры о возвращении рэпера
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков назвал "уткой" информацию о переговорах по возвращению Моргенштерна

Песков назвал "уткой" информацию о переговорах по возвращению Моргенштерна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «уткой» заявления, что представители администрации президента России ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в страну.

«Нет. Это утка», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на источники заявило, что представители Кремля ведут переговоры с продюсерами рэпера об условиях возвращения певца в Россию.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил музыканта в торговле запрещенными веществами в социальных сетях, а также поручил организовать проверку по возможным нарушениям закона в высказываниях музыкального исполнителя о Дне Победы.

Адвокат рэпера Сергей Жорин позже заявил, что певец не занимается продажей наркотиков, отметив, что заявление председателя СК РФ «вызвало, мягко говоря, недоумение».