Зимняя Универсиада-2021 в Швейцарии отменена из-за распространения омикрон-штамма коронавируса Фото: кадр из видео

Зимняя Универсиада, которая должна была состояться в Швейцарии в в декабре 2021, не состоится в связи с появлением нового омикрон-штамма коронавируса, сообщает оргкомитет соревнований.

«Мы расстроены и очень сожалеем, что мы не сможем принять спортсменов со всего мира, которые интенсивно готовились к этим соревнованиям», – приводятся слова главы оргкомитета Гвидо Графа на сайте Универсиады.

Уточняется, что из-за нового штамма в Швейцарии введены ограничения на въезд из ряда стран. Универсиада должна была пройти с 11 по 22 декабря 2021 в Люцерне.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По данным экспертов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израиле. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами.