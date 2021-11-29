Опрос: почти треть российских школьников хотят стать разработчиками игр Фото: Василий Вахрин

Аналитики сервиса "VK Образование" провели опрос среди двух тысяч учеников с шестого по девятый класс российских школ и выяснили, что 29% школьников хотят стать разработчиком игр. Об этом в понедельник, 29 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

При этом специалистами отмечается, 21% участников опроса сообщил, что родители могут не одобрить его решение стать разработчиком, 17% не понимают, где нужно учиться на эту профессию. Обучающиеся добавили, что хотели бы, чтобы в их школах появились уроки или дополнительные занятия по разработке игр (76%).

Российские школьники уже назвали профессии своей мечты. В списке самых популярных профессий оказались врачи, режиссеры и учителя, передает Life.ru.

Ранее стало известно, что 84% российских старшеклассников готовы получить подробные рекомендации от нейросети по подбору будущей профессии, рассказывает ФАН. Эксперты объяснили это тем, что что современное поколение все больше доверяет современным технологиям.