Путин подписал закон, повышающий налог на уголь, железную руду и калийные соли

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому со следующего года повышается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на калийные соли, железную руду, коксующийся уголь. Соответствующий документ российского лидера за подписью опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно принятому, документу ставка НДПИ на коксующийся уголь определяется на уровне 1,5% от средней стоимости в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.

На железную руду с содержанием железа 62% налог будет устанавляваться на уровне 4,8% от средней мировой цены в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China Index Futures / Options, которая не может быть ниже 2 555 рублей за тонну руды.

Для многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, который богат полезными компонентами, налог будет рассчитываться на основании среднемировых цен на никель, палладий, медь, платину, золото и кобальт - 6% цены этих компонентов.

Калию устанавливают дополнительный коэффициент в размере 85 рублей на тонну добытой руды, но для новых инвестиционных проектов, реализуемых в условиях соглашений о защите капиталовложений, налог сохранится на уровне 2021 года.

Напомним, Путин также подписал закон повышение с 7% до 10% внутреннего валового продукта (ВВП) объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).