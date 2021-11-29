Рогозин сообщил о создании универсального корабля «Орленок» для полетов к российской орбитальной служебной станции

Рогозин рассказал о разработке универсального облегченного космического корабля "Орленок" для частых полетов на российскую служебную орбитальную станцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что РКК «Энергия» займется разработкой универсального пилотируемого и грузового корабля для полетов к Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Такое заявление Рогозин сделал после торжественной церемонии вручения премий правительства РФ имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год, которая прошла в понедельник, 29 ноября.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что новый корабль, которому предварительно дано название «Орленок», будет облегченным и, соответственно, сравнительно дешевым. Частота полетов к перспективной Российской орбитальной служебной станции будет выше, чем к МКС, уточнил Рогозин.

«Орленок» представляет собой облегченную версию перспективного космического пилотируемого корабля «Орел», который создается в рамках российской лунной программы и будет запущен впервые 15 декабря 2023 года. «Орленок», в отличие от четырехместного «Орла», будет двухместным и более легким.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 года, в противном случае страна «вывалится» из тройки великих космических держав.