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Общество29 ноября 2021 13:18

Рогозин сообщил о создании универсального корабля «Орленок» для полетов к российской орбитальной служебной станции

Частота полетов к новой российской орбитальной станции будет выше, чем к МКС
Мария ПАВЛОВА
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Рогозин рассказал о разработке универсального облегченного космического корабля "Орленок" для частых полетов на российскую служебную орбитальную станцию.

Рогозин рассказал о разработке универсального облегченного космического корабля "Орленок" для частых полетов на российскую служебную орбитальную станцию.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что РКК «Энергия» займется разработкой универсального пилотируемого и грузового корабля для полетов к Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Такое заявление Рогозин сделал после торжественной церемонии вручения премий правительства РФ имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год, которая прошла в понедельник, 29 ноября.

Гендиректор Роскосмоса отметил, что новый корабль, которому предварительно дано название «Орленок», будет облегченным и, соответственно, сравнительно дешевым. Частота полетов к перспективной Российской орбитальной служебной станции будет выше, чем к МКС, уточнил Рогозин.

«Орленок» представляет собой облегченную версию перспективного космического пилотируемого корабля «Орел», который создается в рамках российской лунной программы и будет запущен впервые 15 декабря 2023 года. «Орленок», в отличие от четырехместного «Орла», будет двухместным и более легким.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 года, в противном случае страна «вывалится» из тройки великих космических держав.