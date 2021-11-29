Рябков заявил, что США тратят значительные средства на дестабилизацию обстановки в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию обстановки в России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что ответ на попытки США вмешиваться во внутренние дела страны будет жестким и решительным.

«Мы никому не позволим разговаривать с Россией менторским и высокомерным тоном и тем более совать нос в наши дела. Ответ будет жестким и решительным», - заявил дипломат в понедельник на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Как писал сайт kp.ru, накануне, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Консультации Вашингтона и Москвы по вопросам функционирования дипломатических миссий проходят трудно, однако сторонам удается находить развязки по некоторым вопросам, уточнив, что новый раунд переговоров по данному вопросу состоится в следующем месяце.