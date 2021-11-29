Путин поздравил президента ЦАР с Днем провозглашения республики Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой и поздравил его с Днем провозглашения ЦАР.

«Президент РФ поздравил президента ЦАР с отмечаемым 1 декабря национальным праздником – Днем провозглашения Республики. Фостен Арканж Туадера поблагодарил Владимира Путина за разноплановую поддержку, оказываемую Россией его стране», – сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора лидеры подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество в торгово-экономической и других сферах. Кроме того, президенты затронули вопросы подготовкуи профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент ЦАР заявил, что русский язык станет обязательным для изучения предметом в высших учебных заведениях Центральноафриканской Республики. Дисциплину введут уже с нового учебного года, который начнется в сентябре 2022 года. Планируется, что русский язык будут изучать с первого курса до магистратуры.