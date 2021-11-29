Глава Moderna заявил, что на создание и доставку вакцины от штамма "омикрон" потребуются месяцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На создание и доставку вакцины от нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» потребуются месяцы. Такое мнение высказал глава Moderna Пол Бертон.

«Если нам придется создать новую вакцину, я думаю, это произойдет в начале 2022 года, прежде чем она действительно станет доступной в больших количествах», - заявил руководитель Moderna, отметив, что пока неясно, потребуются ли новые рецептуры или нынешние вакцины против коронавируса обеспечат защиту от нового штамма.

Тем временем Pfizer уже начал разрабатывать новую вакцину, которая, как заявили в компании может быть создана менее чем за 100 дней.

Напомним, накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что на данный момент смертей от нового штамма не зарегистрировано, однако назвали высокой вероятность дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне. Незадолго до этого председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой, указав на скорость распространения вируса