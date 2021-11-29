Толковый словарь Merriam-Webster назвал «вакцину» словом года

Слово "вакцина" стало словом года-2021. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Вакцина» названа словом 2021 года по версии американского толкового словаря Merriam-Webster. На сайте Merriam-Webster сообщается, что частота поиска этого слова увеличилась на 601 процент по сравнению с 2020 годом. А если сравнивать в 2019 годом, то «вакцину» искали на 1048 процентов чаще.

С начала пандемии люди интересовались значением слова «вакцина», обсуждая финансирование, разработку, тестирование, распространение вакцин от коронавируса. Кроме того, люди уточняли в словаре значение этого слова в ходе дискуссий о политике, а не о самой вакцине, отмечает Merriam-Webster.

Словарь Merriam-Webster изменил определение слова «вакцина», несколько расширив его в соответствии с последними событиями и новыми свойствами вакцин от COVID-19.

В 2020 году словарь Merriam-Webster назвал словом года «пандемию». Оксфордский словарь в 2020 году затруднился выбрать одно слово года, остановившись на нескольких вариантах, среди которых были «коронавирус», «лесной пожар», «импичмент», «белорусский» и еще ряд слов, характеризующих самые заметные события года.

Россияне в 2020 году назвали самыми популярными слова «коронавирус», «поправки к конституции», «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи».