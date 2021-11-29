«Роскосмос» планирует выращивать на МКС пшеницу и виноград Фото: Shutterstock

Госкорпорация «Роскосмос» намерена выращивать в космосе улучшенные сорта пищевых растений, в частности пшеницы и винограда, рассказал журналистам генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

«Планируем создать некие новые растения, которые так или иначе человечеством употребляются в пищу: лоза, пшеница, рожь, ячмень. Будучи выращенными на орбите, они будут возвращены на Землю», – сообщил он.

Улучшенные сорта растений, по словам Рогозина, будут более устойчивы к насекомым и инфекциям. Эксперимент по выращиваю пищевых культур может быть проведен с Российской академией наук и частными лабораториями, сказал гендиректор «Роскосмоса».

Как пояснил Рогозин, семена и ростки в космосе будут подвержены сильному влиянию космической радиации, благодаря чему можно будет получить более выносливые к различным воздействиям сорта. Не исключено, что в для эксперименте задействуют 3D-биопринтер, добавил он.