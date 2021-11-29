Самый многонациональный и мультикультурный регион России отмечает 100-летний юбилей

Фото: пресс-служба Республики Дагестан

Дагестан - один из самых удивительных регионов не только Северного Кавказа, но и всей России. Вообще, говоря об этой республике, слово «самый» будет всплывать часто.

Дагестан - самый многонациональный субъект РФ, здесь бок о бок проживают более 60 народностей. Здесь находится самый большой на Евразийском континенте заповедник - Бархан Сарыкум. Великий поэт Расул Гамзатов в произведении «Мой Дагестан» писал: «Немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете».

Действительно нельзя не влюбиться в его природные и рукотворные красоты, благородство, силу духа и мастерство живущих здесь людей, самобытную культуру, старинные сооружения, сохранивших память веков, потрясающе вкусные блюда, радушие и гостеприимство местных жителей.

Больше интересных фактов и поводов познакомиться с этим регионом поближе читайте в проекте «Необыкновенный Дагестан»