Основатель Twitter Джек Дорси покинет должность главы компании

Основатель Twitter Джек Торси Фото: REUTERS

Основатель компании Twitter Джек Дорси должен покинуть пост генерального директора компании. На фоне новостей о его уходе акции Twitter выросли в цене.

Как сообщает телеканал CNBC, о причинах ухода Дорси и о том, кто станет его преемником, пока неизвестно. Отмечается, что следующему генеральному директору придется решать достаточно амбициозные задачи, поскольку компания поставила цель к 2023 году ежедневно получать жоход от 315 миллионов активных пользователей. Кроме того, Twitter намерен увеличить свой доход в два раза по итогам 2021 года.

Акции компании после открытия торгов на нью-йоркской фондовой бирже росли на 7,58% – до 50,64 доллара за бумагу, говорится в сообщении.

Джек Дорси является основателем социальной сети. Он занимал пост генерального директора Twitter с 2015 года. Также предприниматель возглавляет компанию Square, разрабатывающую решения для приема и обработки электронных платежей. В этом году Дорси продал на аукционе свой первый твит за 2,9 миллиона долларов.