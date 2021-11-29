Правительство выделило более 76 млн рублей на выплаты семьям погибших и пострадавших в шахте «Листвяжная» Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В общей сложности кабмин направит на выплаты 76,8 миллиона рублей.

«Федеральный центр направит 76,8 миллиона рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области», – сообщается на сайте правительства.

Помимо этого, материальную поддержку родственникам погибших шахтеров окажут власти Кузбасса, компания-владелец «Листвяжной» и Фонд социального страхования. Семьи погибших получат от правительства по миллиону рублей, пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, – по 400 тысяч рублей. Получившим легкие травмы выплатят по 200 тысяч.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. 51 человек, включая пятерых спасателей, погибли. Количество пострадавших в результате взрыва и последующего задымления возросло уже до 83 человек.