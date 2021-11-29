Столтенберг пригрозил России последствиями в случае «вторжения» на Украину

Столтенберг пригрозил России «политическими и экономическими последствиями» в случае «вторжения» на Украину Фото: REUTERS

Агрессия России против Украины будет обернется для Москвы «политические и экономические последствия», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Любая агрессия против Украины будет иметь для России политические и экономические последствия», – сказал он на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщало, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что утверждения западных СМИ и президента Владимира Зеленского о якобы готовящейся агрессии России на Украину неприемлемы.