Пушков предостерег Россию от превращения в «филиал новых ценностей»

Пушков заявил о недопустимости превращения России в "филиал новых ценностей". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алексей Пушков прокомментировал скандал с классической версией балета «Щелкунчик», в котором нашли проявления сексизма и расизма. Член Совета Федерации выложил в своем Telegram пост, в котором заявил, что Россия не должна вносить изменения в свою культуру «в угоду идиотской политкорректности».

«России ни в коем случае нельзя превращаться в филиал «новый ценностей» с измененной в угоду идиотской поликорректности культурой и насквозь лживыми лекциями о несуществующей гендерной флюидности», - написал Пушков.

Политик считает базовые ценности российской культуры последним оплотом перед напором новых стандартов в культуре и мировоззрении.

«Наша историческая культура и общепринятые базовые ценности - один из последних оплотов перед нескончаемым напором», - заявил он.

Классическая версия балета «Щелкунчик» в последнее время подверглась критике и пересмотру со стороны балетных критиков и танцевальных трупп в разных странах. Так, в Берлине «Щелкунчика» отменили из-за «неполиткорректных эпизодов». Ранее на kp.ru сообщалось, что переделать постановку из-за сексистских и расистских элементов намерен Шотландский балет. В новой версии мастера игрушек Дроссельмейера будет играть женщина, а китайские персонажи избавятся от характерных шляп и усов.