Политолог Марков предрек Евросоюзу "расщепление" на несколько сфер

Политолог предрек Евросоюзу "расщепление" на несколько сфер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Сергей Марков заявил, что в будущем Евросоюз может ждать "расщепление" на несколько сфер. Ядром, по его мнению, станут Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Италия.

"Они могут пойти вперед по пути федерализации, создав еще более твердое и жесткое ядро ЕС. А какая-то часть государств, наоборот, двинется в направлении ослабления связей с Европой. И последняя сфера - кольцо спутников ЕС, которое будет формироваться вокруг более твердого ядра", - заявил он в беседе с изданием Lenta.ru

Марков отметил, что в США не заинтересованы в повышении самостоятельности союза, о чем говорят регулярные попытки заглушить разговоры о создании внутренней армии.

В июле 2021 года бывший глава Евросовета Дональд Туск предрек возможный распад Евросоюза. По его мнению, процесс будет не быстрым, а растянется на несколько лет, передает ФАН

В ноябре 2021 года Дональд Туск заявил, что если появится больше государств, которые будут настаивать на том, чтобы как-то навредить Евросоюзу, организации может прийти конец, сообщает "Свободная пресса".