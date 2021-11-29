Россиян нет среди погибших при урагане в Стамбуле Фото: Иван МАКЕЕВ

Граждане России не погибли во время урагана в Турции, рассказали в российским генеральном консульстве в Стамбуле.

«Россиян среди погибших нет», – передает ТАСС сообщение представителя консульства.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 29 ноября, два человека стали жертвами ураганного ветра в Стамбуле. Это произошло в результате обрушения крыши здания. Очевидцы засняли, как во время урагана упала башня с часами.

Позже администрация города сообщила о том, что число жертв стихии возросло до четырех человек. В результате происшествия пострадали 38 жителей.

Власти приостановили движение судов по проливу Босфор. Кроме того, шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле, лайнеры перенаправили в Анкару и Измир. Сильный ветер ожидается в 17 провинциях Турции.