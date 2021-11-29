Умерла актриса Валентина Иванова – Нина Куприянова из «Угрюм-реки»

Валентина Иванова в фильме "Угрюм-река". Фото: кадр из фильма.

Ушла из жизни советская и российская актриса Валентина Иванова. Она умерла в возрасте 77 лет, сообщили в Театре имени М.Н.Ермоловой, где Валентина Иванова прослужила без малого 60 лет.

«Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», - говорится в сообщении на сайте театра.

Валентина Иванова дебютировала в кино в 1968 году, сыграв Нину Куприянову в фильме «Угрюм-река». Кинодебют оказался успешным, но актриса предпочла театральную карьеру.

В театре Иванова была разноплановой актрисой. Среди ее работ – роли в спектаклях «Измена», «Утиная охота», «Конец — делу венец», «По соседству мы живем», «Теория невероятности», «Звезды для лейтенанта», «Старший сын», «Снежная королева», «Лунные воды» и других.

Ранее на kp.ru сообщалось, что 29 ноября скончался народный артист СССР режиссер Владимир Наумов. Соболезнования по поводу смерти Владимира Наумова его близким выразил президент РФ Владимир Путин.