Глава Ленинградской области Александр Дрозденко подарил коляску родителям тройняшек

Губернатор Александр Дрозденко привез коляску для тройняшек из Мурино. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградцы Елена Викулова и Владимир Катан стали родителями тройни: 31 октября у них родились два сына и дочка. Мальчиков назвали Владимир и Рамзан, девочку - Арина. Со счастливым событием земляков поздравил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Губернатор приехал к родителям тройняшек в Мурино и вручил подарок - коляску для новорожденной тройни. Поздравление было приурочено к Дню матери, который в нашей стране традиционно отмечается в последнее воскресенье октября.

- Поздравляю с таким важным событием, с тройным праздником! Знаю, что ваше желание стать родителями было огромным, и очень рад, что теперь ваша большая и крепкая семья стала жителями Ленинградской области, - поздравил Елену и Владимира глава региона.

Кроме коляски родители получили традиционные наборы для малышей — три «Подарка новорожденному Ленинградской области». Тройняшки пока остаются в роддоме под наблюдением медиков, поскольку родились раньше срока.

- Малыши родились 31 октября, дома их очень ждут к Новому году, - рассказал Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграме. - Вовсю идет подготовка к встрече, все детское «приданое» - втройне. Подарок - коляску-— выбирали вместе. От души желаю ребятам семейного счастья, здоровья и радости!

Елена и Владимир полгода назад перебрались в Ленинградскую область из Крыма. В свое время они купили квартиру в Мурино в новостройке еще на этапе котлована. Когда дом был достроен и сдан, супруги сразу переехали в Ленинградскую область. Сейчас родители ждут малышей из роддома. К их выписке супруги сделали ремонт и установили детские кроватки. Коляска от главы Ленинградской области стала отличным подарком и помощью семейному бюджету.

- Спасибо большое, мы теперь на коляске сделаем надпись «Подарок от губернатора, - пошутил Владимир Катан, принимая подарок от Александра Дрозденко.