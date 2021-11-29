Путин и Лукашенко снова обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Диалог состоялся в формате телефонных переговоров, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе. Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне», – рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Обострение миграционного кризиса на белорусско-польской границе началось 8 ноября 202ф1, когда колонна из двух тысяч мигрантов направилась к Польше по территории Белоруссии. Мигранты разбили лагерь и время от времени пытаются группами и поодиночке прорваться в Польшу.

Как писал сайт kp.ru, руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что за тяжелую ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши ответственность несет Россия.