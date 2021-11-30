В Центробанке обяжут банки честно считать полную стоимость кредита

Банк не вправе при получении кредита ничего навязывать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полная стоимость кредита сейчас указывается в правом верхнем углу кредитного договора. Таковы правила, заведенные Центробанком несколько лет назад. Но банкиры нашли лазейки.

- Закон о потребительском кредите так устроен, что сейчас, когда банк рассчитывает полную стоимость кредита, он не всегда включает туда все услуги и продукты, которые продает вместе с кредитом. Это приводит к тому, что человек не видит реальную стоимость того, что покупает, и действительно не учитывает эти расходы, - рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. - Мы знаем об этой проблеме и работаем над законопроектом, который обяжет банк включать в расчет все дополнительные услуги, связанные с получением кредита, которые оформляются вместе или «около» кредитного договора.

По его словам, принятие подобного закона позволит повысить прозрачность договорных отношений между банком и клиентом и снизить навязывание ненужных продуктов.

- Банк не вправе при получении кредита ничего навязывать. Он не может сказать: если вы не купите у меня страховку, то я вам кредит не выдам. Или: без этой подписки на телемедицину кредит вы не получите. Если такое происходит, любой заемщик может сказать, что нет, я хочу исключительно кредит, скажите, сколько он стоит без всех этих дополнительных услуг, - напомнил Михаил Мамута.

Полную версию интервью читайте на сайте kp.ru в 10:00.