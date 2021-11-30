Почти 200 судов ожидают прохода через Керченский пролив из-за сильного ветра Фото: Виктор КЛЮШКИН

Порядка 200 судов ждут прохода через Керченский пролив. На данный момент движение по нему временно невозможно из-за сильных порывов ветра и запрета высадки лоцманов.

Примерно 100 судов ждут прохода с северного направления на юг и еще столько же с юга на север.

- Несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, 29 ноября, из-за запрета высадки лоцманов, де факто судоходство Керченского пролива перекрыто, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Росморречфлота.

Накануне в МЧС России по Республике Крым предупреждали о сильных дождях, а также осадках в виде снега горах и ветре до 35 м/с. Для граждан было объявлено штормовое предупреждение. Жителям полуострова рекомендовали не выходить в море и постараться не посещать набережные.

Из-за сильного ветра в Крыму без электричества остались почти 40 тысяч человек. Также в Симферополе стихия повалила деревья, а в Ялте из-за упавшего дерева пострадали четыре человека.