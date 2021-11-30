«Физическое воспитание детей – наше будущее»: Михаил Дегтярев открыл спорткомплекс в Хабаровском крае

Глава региона стремится увеличить число людей, занимающихся спортом

В понедельник, 29 ноября, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Вяземский район. Глава региона осмотрел ряд важных объектов, а также побывал на церемонии открытия спорткомплекса с плавательным бассейном. - Президент России поставил перед нами четкую задачу: к 2030 году регулярно занимающихся физкультурой и спортом россиян должно быть не менее 70%. И я поддерживаю Владимира Владимировича в его стремлении. Поэтому мы продолжаем строить и вводить новые спортивные объекты в Хабаровском крае. Физическое воспитание и развитие детей – это наше будущее, будущее нашей страны, - написал Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском построен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». На него было выделено порядка 250 млн рублей – из региональной и федеральной казны.

Возведенный ФОК сможет одновременно принимать 60 человек – юных спортсменов и их родителей. В скором времени в комплексе начнут тренироваться около 200 школьников. Они будут посещать секции плавания.

В бассейне в скором времени будут проводить тренировки по плаванию около 200 школьников

- На деньги, которые мы дополнительно выделили из краевого бюджета, оборудован и тренажерный зал, где могут заниматься юные тяжелоатлеты, - добавил Михаил Дегтярев в ходе церемонии открытия.